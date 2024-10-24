У костюмі баклажанового відтінку з ремінцем: Олена Зеленська виступила на конференції у Португалії

Перша леді України в одному з улюблених вбрань постала на заході у Португалії.

Олена Зеленська у межах своєї робочої поїздки до Португалії взяла участь в ешторільській конференції. Гасло заходу цьогоріч – Time to Rethink ("Час переосмислити"). Мета конференції – дослідити підходи до створення сталого майбутнього серед глобальних викликів, як-от, наприклад, війна.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді розповіла, як в Україні переосмислюють ці підходи, презентувавши світу експертний документ із захисту дітей – результат роботи Саміту перших леді та джентльменів.

Зеленська також разом із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою ознайомилася з виставкою Living The War, яку організувало Посольство України в Португалії. Це імерсивний досвід, що дає змогу не лише побачити, що таке війна, а й зануритися в це відчуття на відстані.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Переосмислення цінності свободи, миру найчастіше відбувається вже після того, як їх втрачаєш. Хотілося б, щоб європейські суспільства переосмислили їхню цінність до того, як агресор загрожуватиме їм безпосередньо", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у діловому костюмі баклажановго відтінку, який складався зі штанів зі стрілками і жакета на затин. Талію вона підкреслила токним шкіряним ремінцем в тон. Взута Олена була у коричневі гостроносі туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила укладання з боковим проділом, легкий макіяж і прикрасила вуха срібно-золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська на відкритті української книжкової полички у муніципальній бібліотеці у Португалії з'явилася у розкішній кремовій вишиванці з пишними рукавами, і чорних штанях-палацо.

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