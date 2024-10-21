Арсенал – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти лондонського "Арсенала" в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У перших двох турах "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0) та розгромно програв італійській "Аталанті" (0:3). "Арсенал" у стартовому турі розділив очки з "Аталантою" (0:0), а потім впевнено обіграв французький ПСЖ (2:0).

Перед третім туром "гірники" посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі одне очко. "Каноніри" з 4 балами розташовуються на 13-й позиції.

Де дивитися матч Арсенал – Шахтар

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Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Шахтар

Букмекери абсолютним фаворитом поєдинку вважають представника АПЛ. На перемогу лондонців, у складі яких виступає українець Олександр Зінченко, можна поставити з коефіцієнтом 1,11. Нічия – 10,50. Виграш "Шахтаря" стане величезною сенсацією – 22,00.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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