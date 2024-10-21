Барселона – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 23 жовтня, каталонська "Барселона" прийме мюнхенську "Баварію" в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У перших двох турах "Барселона" сенсаційно програла французькому "Монако" (1:2) та знищила швейцарський "Янг Бойз" (5:0). "Баварія" познущалася з хорватського "Динамо" Загреб (9:2), а потім поступилася англійській "Астон Віллі" (0:1).

Перед третім туром каталонці посідають 16-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі три очки. Мюнхенці з трьома балами перебувають на 15-й позиції.

Де дивитися матч Барселона – Баварія

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Прогнози букмекерів на матч Барселона – Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "синьо-гранатових". На перемогу "Барселони" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,41. Нічия – 3,95. Виграш німецького клубу – 2,71.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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