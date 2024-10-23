Щоб позбутися кротів, посадіть ці рослини у жовтні

Є велика кількість рекомендацій, як позбавитись кротів на городі, в саду, на подвір'ї. Кожен господар вибирає відповідний варіант для себе, виходячи з особливостей та можливостей. Варто зазначити, що однієї універсальної поради немає. Вивести кротів з городу не так вже й просто.

Існують різноманітні технічні пристрої для боротьби з кротами, біохімічні, хімічні препарати, народні засоби.

Як позбутися крота народними способами

Присутність кротів і землерийок у саду нерідко стає справжнім лихом. З одного боку, знаходження цих тварин на ділянці може принести користь -- вони поїдають личинки комах, дощових хробаків та равликів. З іншого боку, кроти та землерийки завдають значної шкоди.

Боротися із цими тваринами хімічними засобами, забруднюючи ґрунт хімікатами не хочеться. На щастя, є більш безпечні та способи побороти, точніше, прогнати цих шкідників із ділянки. Потрібно лише посадити правильні рослини.

Розповідаємо, які рослини відлякають шкідників і що потрібно встигнути посадити у жовтні, щоб захистити садок від їхньої навали в наступному сезоні.

Що посадити на ділянці у жовтні, щоб прогнати кротів

Кроти — тварини з дуже чутливим нюхом, і знаючи про це, можна прогнати їх, посадивши спеціальні рослини, запах яких вони не переносять.

Рябчик імператорський - це цибулинна рослина, яка відлякує не лише кротів, а й капустянок. Садять його з кінця літа ідо кінця теплої осені. Після посадки рослину на зиму обов'язково вкрити лапником.

Рябчик імператорський

Алліум, декоративний часник, можна садити з кінця вересня до кінця листопада, поки земля ще не замерзла. Деякі сорти декоративної цибулі можна висадити і навесні.

Алліум

Чорнобривці – це природні інсектициди, які позбавляють кротів їхньої їжі: личинок, комах та інших шкідників.

Чорнобривці

Нарциси досить токсичні для кротів.

Нарциси

До речі, кріп, селера, часник, цибуля, базилік теж мають інтенсивний специфічний аромат. Висадивши такі культури по периметру городу, ви отримаєте не лише захист від кротів, а й урожай.

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