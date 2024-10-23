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Чтобы избавиться от кротов, посадите эти растения в октябре

Чтобы избавиться от кротов, посадите эти растения в октябре

Как избавиться от кротов

Какие растения нужно сейчас посадить, чтобы вывести кротов с огорода

Существует большое количество рекомендаций, как избавиться от кротов на огороде, в саду, во дворе. Каждый хозяин выбирает подходящий вариант для себя исходя из особенностей и возможностей. Следует отметить, что одного универсального совета нет. Вывести кротов из огорода не так-то просто.

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