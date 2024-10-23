Чтобы избавиться от кротов, посадите эти растения в октябре

Существует большое количество рекомендаций, как избавиться от кротов на огороде, в саду, во дворе. Каждый хозяин выбирает подходящий вариант для себя исходя из особенностей и возможностей. Следует отметить, что одного универсального совета нет. Вывести кротов из огорода не так-то просто.

Есть разные технические устройства для борьбы с кротами, биохимические, хим препараты, народные средства.

Как избавиться от крота народными способами

Присутствие кротов и землероек в саду нередко становится настоящим бедствием. С одной стороны, нахождение этих животных на участке может принести пользу – они поедают личинки насекомых, дождевых червей и улиток. С другой стороны, кроты и землеройки наносят значительный вред.

Бороться с этими животными химическими средствами, загрязняя почву химикатами, не хочется. К счастью, есть более безопасные и способы побороть, вернее, прогнать этих вредителей с участка. Нужно только посадить правильные растения.

Рассказываем, какие растения отпугивают вредителей и что нужно успеть усадить в октябре, чтобы защитить сад от их нашествия в следующем сезоне.

Что посадить на участке в октябре, чтобы прогнать кротов

Кроты – животные с очень чувствительным обонянием, и зная об этом, можно прогнать их, посадив специальные растения, запах которых они не переносят.

Рябчик императорский — это луковичное растение, которое отпугивает не только кротов, но и медведок. Сажают его с конца лета и до конца теплой осени. После посадки растение на зиму обязательно укрыть лапником.

Рябчик императорский

Аллиум, декоративный чеснок , можно сажать с конца сентября до конца ноября, пока земля еще не замерзла. Некоторые сорта декоративного лука можно высадить и весной.

Аллиум

Бархатцы – это природные инсектициды, которые лишают кротов их пищи: личинок, насекомых и других вредителей.

Бархатцы

Нарциссы достаточно токсичны для кротов.

Нарциссы

Кстати, укроп, сельдерей, чеснок, лук, базилик тоже обладают интенсивным специфическим ароматом. Высадив такие культуры по периметру огорода, вы получите не только защиту от кротов, но и урожай.

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