Зеленский готовит еще один план по войне – СМИ

Этот план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план. Речь идет о внутреннем плане действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на источники во власти.

По информации издания, Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы Украине выстоять в условиях войны. Отмечается, что это не альтернатива Плану победы.

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Источники во власти сообщили, что речь идет о документе, который касается внутренних решений во многих отраслях – военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другие.

По замыслу президента этот план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", – сказал источник в команде Зеленского.

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Документ должны подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в разных сферах развития страны", – добавил источник.

К слову, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал статью, где назвал условие, при котором Украина готова к обсуждению вариантов разрешения конфликта с РФ.

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