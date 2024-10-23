Зеленський готує ще один план щодо війни – ЗМІ

Цей план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.
Президент України Володимир Зеленський готує ще один план. Йдеться про внутрішній плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.
Про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на джерела у владі.
За інформацією видання, Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг Україні вистояти в умовах війни. Зазначається, що це не є альтернативою Плану перемоги.
Джерела у владі повідомили, що йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох галузях – військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші.
За задумом президента, цей план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.
"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", – сказало джерело в команді Зеленського.
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Документ мають підготувати і представити українцям до кінця року.
"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", – додав співрозмовник видання.
До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав статтю, де назвав умову, за якої Україна готова до обговорення варіантів вирішення конфлікту з РФ.
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