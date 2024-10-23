В одній з областей запровадили графіки відключень світла

Як довго триватимуть відключення, невідомо.

У середу, 23 жовтня, в Полтавській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень світла застосували на території області від 8:30. Як довго вони будуть тривати, в обленерго не повідомили.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, чи буде Україна зі світлом взимку. Нині мирний атом забезпечує в середньому 60 відсотків усієї електрики країни, тож розвиток і захист українських АЕС надважливі для нормального функціонування всієї країни.

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