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В одній з областей запровадили графіки відключень світла

В одній з областей запровадили графіки відключень світла

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Як довго триватимуть відключення, невідомо.

У середу, 23 жовтня, в Полтавській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні. 

Графіки відключень світла застосували на території області від 8:30. Як довго вони будуть тривати, в обленерго не повідомили. 

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, чи буде Україна зі світлом взимку. Нині мирний атом забезпечує в середньому 60 відсотків усієї електрики країни, тож розвиток і захист українських АЕС надважливі для нормального функціонування всієї країни. 

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