В одній з областей запровадили графіки відключень світла

Як довго триватимуть відключення, невідомо.
У середу, 23 жовтня, в Полтавській області запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".
"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключень світла застосували на території області від 8:30. Як довго вони будуть тривати, в обленерго не повідомили.
Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, чи буде Україна зі світлом взимку. Нині мирний атом забезпечує в середньому 60 відсотків усієї електрики країни, тож розвиток і захист українських АЕС надважливі для нормального функціонування всієї країни.
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