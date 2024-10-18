Чи буде Україна зі світлом взимку: що кажуть в "Енергоатомі"

Атомна енергетика — запорука економічної стабільності України. Такої думки дійшли учасники другої міжнародної конференції “Атомні можливості для розвитку країни: воєнний час та повоєнна відбудова"”. Нині мирний атом забезпечує в середньому 60 відсотків усієї електрики країни, тож розвиток і захист українських АЕС надважливі для нормального функціонування всієї країни.

Чого очікувати українцям в осінньо-зимовий період та які плани Енергоатома на найближчі десятиліття, кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розпитував.

Керівництво “Енергоатома”, народні депутати, енергетики та з десяток іноземних гостей. Усі вони обговорюють як уберегти атомні потужності України в умовах російської агресії і розвинути їх у повоєнний час. Керівник “Енергоатома” Петро Котін розповідає: Україна вже відмовилася від російського палива, від російських запчастин для АЕС, а також не відправляє до країни-агресора відпрацьоване ядерне паливо, заощаджуючи таким чином 200 мільйонів доларів щороку. Незамінну допомогу в цьому нам надає американська компанія Вестінґхаус.

“Зараз все паливо постачається від Вестінгхаус, і ми також будуємо лінію по виробництву нашого власного палива за технологією Вестінгаус. Через 2-3 роки ми зможемо половину нашого обсягу закривати власним паливом, інша половина буде постачатися від Вестингаус”, — каже Петро Котін.

Петро Котін / Скриншот із сюжету ТСН

З наближенням холодів і ймовірними атаками російських терористів на енергооб’єкти українців цікавить чи будемо ми зі світлом. В “Енергоатомі” кажуть, мають оптимістичні прогнози.

“Я хочу нагадати, що попереднього року ми також працювали з сто відсотковим коефіцієнтом використання встановленої потужності. Тобто всі дев’ять енергоблоків були в мережі, ніяких розвантажень, ніяких відключень енергоблоків протягом всього осінньо-зимового періоду. Так буде, я сподіваюся, і цього разу”, — розповів Петро Котін.

До учасників конференції звернувся очільник Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Ґросі. Він запевнив: МАГАТЕ контролює ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, і агентство підтримуватиме Україну і нині, і після війни.

“Ми маємо захистити українську енергетичну інфраструктуру. Не тільки тому, що будь-який інцидент може мати великі наслідки. Ми маємо захистити це важливе джерело електроенергії для України сьогодні і для часу, коли ця війна закінчиться. Я обіцяю, ми допоможемо Україні розширити можливості Хмельницької АЕС”, — заявив Рафаель Ґросі.

Рафаель Ґросі / Скриншот із сюжету ТСН

“Енергоатом” має план стратегічного розвитку до 2050-го року. Він зокрема передбачає побудову дев"яти нових енергоблоків за технологією Вестінгхаус. Таким чином в Україні можуть з'явитися і нові АЕС.

“Я вірю в те, що і на Черкащині з'явиться Чигиринська атомна електростанція, і ми зможемо забезпечувати не лише Україну екологічно чистою атомною енергетикою, але й зможемо її експортувати до Європи по завершенню війни після нашої перемоги”, — каже нардер Сергій Нагорняк.

Чи буде Україна зі світлом взимку / Скриншот із сюжету ТСН

У ближчій перспективі “Енергоатом” планує побудувати два нових блоки на Хмельницькій АЕС за американською технологією АР1000, і завершити будівництво ще двох за технологією ВВЕР 1000. Адже за умов постійних атак росіян на інші види електрогенерації саме атомна енергетика стає ключовою для виживання країни.

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