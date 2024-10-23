В одной из областей ввели графики отключений света

Как долго будут продолжаться отключения, неизвестно.

В среду, 23 октября, в Полтавской области ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", — говорится в сообщении.

Графики отключений света применили на территории области с 8:30. Как долго они продлятся, в облэнерго не сообщили.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали , будет ли Украина со светом зимой. В настоящее время мирный атом обеспечивает в среднем 60 процентов всего электричества страны, поэтому развитие и защита украинских АЭС важны для нормального функционирования всей страны.

Читайте также:

Угроза новых отключений света! Из-за похолодания возросло потребление электроэнергии!