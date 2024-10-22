Сенцов предположил, какой может быть победа Украины над Россией

Победа может быть не скоро, не военной и не столь приятной и однозначной, как была победа над фашистами во Второй мировой войне.

Нет никаких сомнений в том, что Украина победит в войне с Россией, но эта победа может быть очень разной.

Такое мнение высказал украинский режиссер, экс-пленнник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в интервью "Армия TV".

"Победа не всегда может быть такой, как мы ее себе представляем, что танки [украинские – ред.] ездят по Красной площади, Кремль разрушен, мы едем через Перекоп с флагами и играем "Воины света". Нет, это может быть не так. Победа может быть не скоро. Победа может быть не военной и не такой приятной и однозначной, как была победа над фашистами [во Второй мировой войне – ред.]... Победа может быть очень разной", – отметил Сенцов.

Он напомнил, что украинцы несколько десятилетий воевали в УПА против империи, чтобы завоевать независимость для Украины.

"Они проиграли, но Соборная единая Украина появилась. Я не говорю, что мы проиграем в этой войне… Мы сейчас не можем победить [военным путем – ред.], но они тоже не могут", – отметил военный.

Он пояснил, что сейчас фронт еще двигается и до "патовой ситуации" пока далеко, но все равно линия фронта понемногу стабилизируется и "настанет время, когда фронт встанет". Тогда придет время для договоренностей о прекращении огня и внедрении каких-либо "формул мира".

"Но пока Россия существует в том виде, как сейчас, это является опасностью. И эта война продолжится. Понимаете, у нас активная была фаза в 14-15 годах. Потом фронт встал и стоял до 2022 года. Потом были снова у нас два года активных действий. Сейчас фронт уже двигается мало, потом может двигаться еще меньше и можем прийти к условному "Минску-3". Но этим война не закончится, люди и дальше будут гибнуть, а Россия будет проблемой, пока мы не победим ее", — заявил Сенцов.

Он уверен, что империя должна быть разрушена и прекратить свое существование в том виде, как мы видим сейчас. Россия должна освободить все земли, которые она оккупировала в Украине, Молдове, Грузии, а еще в Японии, Германии и Финляндии.

"Когда мы восстановимся в этих границах, тогда настанет наша окончательная победа. Но, возможно, мы и до этого уже будем нормально жить. Просто мы не будем часть государства контролировать. И это полное восстановление может быть путем определенных соглашений с каким-то новым правительством лет через 30. Понимаете, вот это и будет победа, она не всегда бывает с фейерверком", – заметил Олег Сенцов.

Напомним, пункт Плана победы Владимира Зеленского о перенесении войны на территорию России сложно реализовать. Для расширения фронта на территорию РФ требуется большее вооружение.

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