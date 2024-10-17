Громкие заявления Зеленского и Залужного: впервые раскрыты пункты Плана победы

Президент Украины раскрывает детали и просит партнеров оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше. Более того, Владимир Зеленский делает громкое заявление о том, что будет в случае неподдержки партнерами Плана победы. Между тем бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Тайные приложения к Плану победы

План победы Украины имеет не только пять пунктов, обнародованных, а содержит еще и тайные приложения. Киев просит оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. По таким чувствительным вопросам мы, конечно, просим помощи как можно раньше."

Зеленский привел пример – это решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Мы для этого будем использовать собственное оружие и возможности. Но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать."

Что в тайных приложениях?

Что касается тайных приложений плана, то, как ранее сообщал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, речь идет о математической составляющей — какое количество оружия и в каком виде должно быть предоставлено Украине. Об этом шла речь на страницах издания NV.

В свою очередь источник NV объяснил, что тайные приложения не публикуются: их передают в руки некоторых лидеров стран-партнеров Украины. А после этого представители Украины могут давать определенные объяснения своим коллегам. В частности, речь идет о коммуникации руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со своими коллегами в США и Британии, а также о начальнике Генштаба Анатолии Баргилевиче, вице-премьере по обороне интеграции Ольге Ольге .

Более того, президент Зеленский в Брюсселе впервые озвучил информацию о размещении на территории Украины "ракетного пакета" – это так называемое "неядерное сдерживание России". С деталями должны ознакомиться партнеры, которые могут это сделать, а именно США, Британия, Франция, Италия и Германия. Ожидается, что это заставит РФ переговоров, а также защитит от дальнейших нападений.

А если не поддержат?

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил – если партнеры государства не поддержат План победы, цитирую: "нам будет очень сложно". Если план не найдет поддержки со стороны партнеров, "это будет такая привилегия от мира для России", отметил президент. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Он уточнил, что, среди прочего, речь идет и об усилении бойцов, и о приглашении Украины в НАТО.

Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, вспомнив при этом отказ Киева от ядерного оружия. Об этом Зеленский также рассказал на пресс-конференции в четверг после участия в заседании Евросовета, где он представил "план победы". Он добавил, что страны НАТО сегодня не воюют, потому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

Новый План Победы

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025-го – года.

По словам Зеленского, первые четыре пункта плана следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

Также Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пункт пятый рассчитан на послевоенное время. По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

Реакция на План Зеленского

Ну и, конечно же, в РФ отреагировали на план победы, который Зеленский представил в украинском парламенте. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что еще не видел презентации плана победы Украины президента Владимира Зеленского, но уже назвал его "планом американцев" воевать с Россией "до последнего украинца", пишет BBC.

Более того, Песков заявил, цитирую: «Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту». О мирном плане Зеленского высказался и аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, в плане нет ни одного пункта, который мог реально привести к перелому на поле боя.

Об этом он написал на своей странице в сети X.

Залужный поддержал План Зеленского

Впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он поддержал План победы президента Зеленского. По словам Залужного, Украина борется против "достаточно мощной коалиции".

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план, где шаги прописаны не только для Украины. Да, конечно, и Украина должна четко следовать плану".

По его словам, этот перечень шагов касается, прежде всего, тех стран, которые должны быть заинтересованы, чтобы в конце концов война закончилась. Посол Украины в Великобритании заявил, что Украине трудно действовать без глобальной стратегии от партнеров. Комментируя возможную дату завершения войны, Валерий Залужный сказал, что в войне сложно делать прогнозы.

“Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал заявления о создании ядерного оружия Украиной. Он призвал не подменять значение его слов и не искать скрытые смыслы, ведь Украина не планирует создавать собственное ядерное оружие.

Читайте также: