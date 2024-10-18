Замените яйца в котлетах простыми ингредиентами – и блюдо больше не будет сухим: секрет кулинаров

Яйца – важный компонент в котлетах, потому что они помогают скрепить все остальные ингредиенты вместе. Однако, чтобы блюдо получилось более сочным, их можно заменить.

Благодаря простым продуктам фарш будет скреплен так же эффективно, но сами котлеты получатся очень пышными.

Если у вас в холодильнике не нашлось яиц или вы решили не добавлять их в фарш, опытные кулинары рекомендуют остановиться на таких альтернативах:

манная крупа;

тертый сырой картофель;

овощное или картофельное пюре;

твердый творог (натертый);

тертый кабачок.

Например, тертый сырой картофель можно соединить с частью панировочных сухарей и вмешать в фарш. Благодаря крахмалу из овоща котлеты будут держать форму, а слепить ее помогут именно сухари.

Если вы решили добавить картофельное (овощное) пюре, отварите картофель и не добавляйте масло, когда будете его разминать.

Такие альтернативы яйцам повлияют на вкус котлет, так что кулинарный эксперимент поможет вам найти новые интересные сочетания.

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