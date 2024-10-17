Залужный впервые прокомментировал План победы Зеленского

Также он высказался по поводу прогнозов даты завершения войны.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые прокомментировал План победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде 16 октября.

Об этом сообщает 24 канал.

Так, Залужный назвал его "совершенно логичным и правильным", отметив, что он касается не только Украины, но и других заинтересованных в завершении войны стран.

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план, где шаги прописаны не только для Украины. Да, конечно, и Украина должна четко следить за планом", — отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Также Валерий Залужный прокомментировал прогнозы даты завершения войны в Украине: "Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это".

Напомним, ранее Залужный сделал заявление о понижении призывного возраста в Украине. Экс-главнокомандующий не поддерживает такую инициативу.

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