В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

Об этом стало известно из выступления главы государства в парламенте 16 октября.

"План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне. Если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года", — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что агрессорша Россия не ищет честного мира, а ее правитель Владимир Путин хочет только войны. Поэтому, убежден Зеленский, если Украина совместно с партнерами не усилится зара, то диктор РФ "существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию".

"Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет Путин", — добавил президент.

По его словам, два года назад Украина предложила формулу мира и провела успешные саммиты. Впрочем, Кремль пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

"Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы России ничего не стоят. Россия должна поиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом. Мы должны реализовать план победы и заставить Россию быть на Саммите мира", – заявил Владимир Зеленский.

План Зеленского состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

первый – ⁠геополитический;

второй-третий – военные;

четвертый – экономический;

пятый – безопасный.

Отмечается, что первые четыре пункта следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

Напомним, соцопрос Киевского международного института социологии показал, как относятся украинцы к президенту Владимиру Зеленскому. В сентябре-октябре 2024-го 59% украинцев поддерживают его, 37% – выражают недоверие.

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