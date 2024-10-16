Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні може завершитися вже наступного року, якщо вдасться реалізувати План перемоги.

Про це глава держави заявив під час свого виступу у Верховній Раді 16 жовтня.

"Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, які розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим планом перемоги вже зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше наступного року", - наголосив він.

Глава держави наголосив, що План перемоги - це шлях посилення України.

"Посилення України, яке потрібне, щоб не тільки захистити наші позиції, але щоб прокласти міст до проведення другого Саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

Читайте також: