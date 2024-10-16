"Путін збожеволів, він хоче тільки війни", - Зеленський

Реалізація Плану перемоги України не залежить від Росії. Адже країна-агресорка не шукає чесного миру, а її "фюрер" Володимир Путін бажає лише війни.

Про це під час виступу в парламенті 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

"Путін збожеволів. І він хоче абсолютно, хоче тільки війни. Він сам особисто не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній. Він глухий до всіх інших", - наголосив український президент.

З його слів, Україна спільно з партнерами повинна "змінити обставини так, щоб війна закінчилась.

"Безвідносно до того що хоче Путін. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру", - додав Зеленський.