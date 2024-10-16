"Путин сошел с ума, он хочет только войны", — Зеленский

Кремлевский "фюрер" самостоятельно не изменится.
Реализация Плана победы Украины не зависит от России. Ведь страна-агрессор не ищет честного мира, а ее "фюрер" Владимир Путин хочет только войны.
Об этом, выступая в парламенте 16 октября, заявил президент Владимир Зеленский.
"Путин сошел с ума. И он хочет абсолютно, хочет только войны. Он сам лично не изменится. Он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным", — подчеркнул украинский президент.
По его словам, Украина совместно с партнерами должна изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась.
"Бесотносительно того, что хочет Путин. Мы все должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру", — добавил Зеленский.
Напомним, американский журнал The Atlantic опубликовал материал о том, что российский "фюрер" Владимир Путин одержим идеей бессмертия. В частности, его гости перед встречей могут находиться неделями на карантине.
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