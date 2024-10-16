Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

Президент Владимир Зеленский уверен, что война в Украине может завершиться уже в следующем году, если удастся реализовать План победы.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления в Верховной Раде 16 октября.

"Срочность плана победы именно сейчас. Это пункты, которые рассчитаны детально во времени. Если начать двигаться по этому плану победы уже сейчас, то может удаться завершить войну не позже следующего года", — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что План победы – это путь усиления Украины.

"Усиление Украины, которое нужно, чтобы не только защитить наши позиции, но и проложить мост к проведению второго Саммита мира, который поставит справедливую для Украины точку в этой войне", — заявил Зеленский.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта следует реализовать во время войны.

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