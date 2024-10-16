Коаліція злочинців: Зеленський назвав країни, які беруть участь у війни в Україні

У коаліції злочинців, окрім диктатора РФ Володимира Путіна, ще дві країни - Північна Корея та Іран. Росія також співпрацює з Китаєм.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня.

"Родина Кім (диктатора КНДР - Кім Чен Ина - Ред) тримає у рабстві понад 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передавання зброї з Північної Кореї до Росії, але й передавання людей. Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні громадян РФ, а також особовий склад для російської армії. Це уже факт", - повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що фактично йдеться про участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Також президент згадав "допомогу іранського режиму для Путіна" та "співпрацю Китаю з Росією".

"Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, то Путін встигне суттєво посилитись наступного року так, щоб назавжди відкинути дипломатію", - заявив український лідер.

Також він заявив: План перемоги є гарантією, "що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну".