Китай зробив заяву про поглиблення співпраці з армією РФ

Країни хочуть вивести відносини "на найвищий рівень за всю історію".

Китаю та агресорці Російській Федерації потрібно поглиблювати співпрацю між арміями двох країн. Нібито зараз слід поглиблювати співпрацю між збройними силами КНР і РФ.

Про це заявив заступник голови центральної військової ради КНР Чжан Юся на зустрічі з очільником Міноборони РФ Андрієм Білоусовим.

"Володимир Путін і Сі Цзіньпін забезпечили виведення відносин РФ та КНР на найвищий рівень за всю історію", - висловився Чжан Юся.

Своєю чергою, російський міністр наголосив, що Москва і Пекін "мають спільні погляди на ситуацію у світі" та "солідарні в оцінках світових процесів".

"У нас є спільне розуміння того, що потрібно робити в ситуації, що склалася", - заявив Білоусов.

Нагадаємо, раніше Китай зробив заяву про співпрацю з Україною. Втім, Пекін досі називає війну в Україні - "кризою".

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