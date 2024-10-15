На Україну сунуть заморозки, а у Києві виявили дивну аномалію: відео

Однак після періоду дощів та суттєвого похолодання, в Україні очікується повернення комфортної теплої погоди.

На Україну сунуть дощі та заморозки! Синоптики попередили українців про значне погіршення погоди. Вже найближчими днями перші заморозки зможуть відчути мешканці столиці. Однак після періоду дощів та суттєвого похолодання в Україні очікується повернення бабиного літа. Коли ще можна буде насолодитись сонцем – в ексклюзиві TSN.UA.

Погіршення погоди

Без теплого одягу найближчим часом не обійтися, адже в Україні знову зіпсується погода. Зокрема 15 жовтня у деяких областях очікуються дощі та похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд. Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, +13+18 градусів. Найнижчою – у північній частині та в західній частині, +8+11 градусів. На решті території протягом дня +10+14 градусів", – каже вона.

В Києві у вівторок очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер. Буде холодно, вночі +7+9 градусів, вдень +10+12 градусів. 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки, повідомили в Укргідрометцентрі.

"Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по м.Київ та області. Вночі по Києву 17-19 жовтня заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі по області 17-19 жовтня сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", – кажуть синоптики.

Ще буде тепло?

Однак після періоду дощів та суттєвого похолодання, в Україні очікується повернення комфортної теплої погоди.

Потепління, яке можна буде умовно назвати "бабиним літом", прогнозується вже 20 жовтня. Після цього числа стовпчики термометрів повернуться до своїх попередніх показників. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Поступове підвищення температури розпочнеться вже 19 жовтня. Синоптики прогнозують, що потепління очікується на всій території України. У середньому очікується потепління на 3-6 градусів. Синоптикиня назвала таке підвищення температури нормальним та стандартним для жовтня. Водночас в Українському гідрометцентрі попередили, що територія України неоднорідна і умови скрізь різні. Тож уночі на заході країни найближчим часом уже прогнозуються заморозки. Однак у східних областях заморозків поки що не очікується і інтенсивного похолодання теж", – розповіла Адаменко.

У Карпатах – зима!

Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже 2 тижні! 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook. Згідно з інформацією ДСНС, засніжило, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах.

Якою буде зима?

А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики.

На Україну сунуть дощі та заморозки / Колаж ТСН.ua

Водночас, як зауважила кліматологиня, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Погодні рекорди

Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні буде на 1-1,5 градуси вище норми.

Ба більше, раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Примітно, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати, +23,1°С.

Загадкова аномалія

Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха.

"Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. Теж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушливий кінець літа і теплий початок осені – каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини – каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномально теплу погоду квітнуть у жовтні", – пояснив Соколенко.

У Києві в жовтні зацвів бузок / Колаж ТСН.ua

Еколог наголосив, що дерева квітують через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими.

"Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин – це не нормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це, на жаль, може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з’являються нові пагони, то зрозуміло, що вже при перших приморозках вони загинуть – і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватися до зими – сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан, після такої зимівлі стає кволим і за пару років гине", – каже він.

Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння, спричинене наслідками кліматичних змін, дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста.

"Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев, стають все більш виразнішими на території Києва", – резюмував еколог.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НА УКРАЇНУ СУНУТЬ ДОЩІ І ЗАМОРОЗКИ! А у Києві виявили АНОМАЛІЮ!

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