Погода в Україні різко зміниться: час готуватися (відео)

Зима наближається?! Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні. Кажуть, що цього вже слід готуватися до стрімкого зниження температури. Заморозки почнуть входити в "кураж", а ще свій внесок додадуть дощі. Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Стрімке похолодання

Холодно, з дощами та нічними приморозками. Так можна описати погоду, яка чекатиме на українців вже найближчими днями. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич каже, що в першій половині цього тижня пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У другій половині – під впливом антициклону дощі відступлять, проте температура повітря буде зберігатися на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години. Синоптик попередив, що у більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 градусів.

"У понеділок, 14 жовтня, вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі, у Приазов'ї місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ, на решті країни без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 5-10 м/с, вдень переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +9…+14 градусів. У центральних та південних областях вночі +10…+15 градусів, вдень +15…+20 градусів", – зазначив метеоролог.

У вівторок 15 жовтня, вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ. Вдень у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі. Схожа погодна ситуація буде у середу та четвер.

"У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, лише в західних регіонах переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +8...+13; у південній частині та у Криму вночі +7…+12 градусів, вдень +11…+16. У четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вдень по всій території країни, за винятком Криму опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13; у західних областях вночі заморозки до -3 градуси.”

У п’ятницю на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів, лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. На вихідних погода теж буде осінньою.

У суботу, 19 жовтня, утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13 градусів, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3. У неділю, 20 жовтня, продовжиться вплив антициклону, тому на всій території України опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 градуси.

Про похолодання в Україні попереджала і синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, сьогодні не варто забувати про парасольки, особливо киянам.

“Понеділок у Києві буде вітряним, хмарним, холодним і часом дощовим – парасолі, курточки, щільніші плащі, кросівки чи черевики, може, й чоботи.Максимально десь +11 градусів.Волога погода з періодичними дощами переважатиме практично повсюди в понеділок, хіба вдень на півдні та в центрі України істотні опади – навряд. У південній частині України та в центральних областях 14-го жовтня буде тепло, +12+18 градусів, на решті території +9+13 градусів.Набираємо дружно та синхронно корисні калорії, до сезону бікіні ще дуже далеко, можна фігурі трохи дати смачний комфортний спокій)”, – каже Діденко.

У Карпатах – зима!

Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні! 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook. Згідно з інформацією ДСНС, засніжило, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники "постійно патрулюють в горах".

У Карпатах справжня зима панує вже два тижні / Колаж ТСН.ua

Якою буде зима?

А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики.

Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, як зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОГООО! В Україні різко зміниться погода!

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