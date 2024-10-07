Сильна злива затопила Дніпро: дороги стали "річками" (відео)

У місті дощитиме до кінця дня.

Сильна злива у Дніпрі 7 жовтня призвела до затоплення деяких вулиць. Містяни зняли усе на відео.

Відеоролики з наслідками зливи у Дніпрі поширюють телеграм-канали.

Через сильні дощі у Дніпрі водою залило деякі вулиці та дороги.

На відео очевидців видно, що автомобілі змушені повільно пересуватися містом, що більше нагадує плавання, аніж поїздку.

Через, ймовірно, стрімкі потоки дощової води деякі люди навіть падали на вулицях Дніпра.

За прогнозами синоптиків, дощова погода в місті збережеться до кінця дня.

Злива у Дніпрі 7 жовтня / Фото: "Суспільне Дніпро"

Злива у Дніпрі 7 жовтня / Фото: "Суспільне Дніпро"

Злива у Дніпрі 7 жовтня / Фото: "Суспільне Дніпро"

Дніпро накрила потужна злива: дороги перетворилися на "ріки"

До слова, 30 вересня Дніпро, а також Харків і Полтаву, накрила пилова буря. Жителі скаржилися на погану якість повітря та жовтий пил на авто.

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