Сильный ливень затопил Днепр: дороги стали "реками" (видео)

В городе будет дождь до конца дня.
Сильный ливень в Днепре 7 октября привел к затоплению некоторых улиц. Горожане сняли все на видео.
Видеоролики с последствиями проливного дождя в Днепре распространяют телеграм-каналы.
Из-за сильных дождей в Днепре водой залило некоторые улицы и дороги.
На видео очевидцев видно, что автомобили вынуждены медленно передвигаться по городу, что больше напоминающет плавание, чем поездку.
Из-за, вероятно, стремительных потоков дождевой воды некоторые люди даже падали на улицах Днепра.
По прогнозам синоптиков, дождевая погода в городе сохранится до конца дня.
К слову, 30 сентября Днепр, а также Харьков и Полтаву, накрыла пылевая буря. Жители жаловались на плохое качество воздуха и желтую пыль на авто.
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