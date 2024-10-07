Сильный ливень затопил Днепр: дороги стали "реками" (видео)

В городе будет дождь до конца дня.

Сильный ливень в Днепре 7 октября привел к затоплению некоторых улиц. Горожане сняли все на видео.

Видеоролики с последствиями проливного дождя в Днепре распространяют телеграм-каналы.

Из-за сильных дождей в Днепре водой залило некоторые улицы и дороги.

На видео очевидцев видно, что автомобили вынуждены медленно передвигаться по городу, что больше напоминающет плавание, чем поездку.

Из-за, вероятно, стремительных потоков дождевой воды некоторые люди даже падали на улицах Днепра.

По прогнозам синоптиков, дождевая погода в городе сохранится до конца дня.

Ливень в Днепре 7 октября/Фото: "Суспільне Дніпро"

Ливень в Днепре 7 октября/Фото: "Суспільне Дніпро"

Ливень в Днепре 7 октября/Фото: "Суспільне Дніпро"

Днепр накрыл мощный ливень: дороги превратились в "реки"

К слову, 30 сентября Днепр, а также Харьков и Полтаву, накрыла пылевая буря. Жители жаловались на плохое качество воздуха и желтую пыль на авто.

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