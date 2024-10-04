В Одеській області відчули землетрус: подробиці

Землетрус стався в Зоні Вранча в Румунії.

У п'ятницю, 4 жовтня, в Зоні Вранча в Румунії стався землетрус магнітудою 4,2. Його відчули на Одещині.

Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Поштовхи було зафіксовано о 6:19 ранку за київським часом. Вони сталися на глибині 104 км.

Поштовхи відчули мешканці Одеської області. Інформації про руйнування і пошкодження немає. Найближче до Зони Вранча в Україні розташоване місто Рені Ізмаїльського району Одеської області — це приблизно за 100 км.

Нагадаємо, раніше сейсмолог Дмитро Гринь здивував, де в Україні може статися відчутний землетрус. Зокрема, підземні поштовхи від Зони Вранча у Румунії можуть відчути у західних областях.

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