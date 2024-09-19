Не південь: сейсмолог здивував, де в Україні може статися відчутний землетрус

За словами сейсмолога, навіть можуть бути незначні руйнування.
В Україні землетруси є малоймовірними, однак підземні поштовхи від зони Вранча у Румунії можуть відчути у західних областях.
Про це в ефірі КИЇВ24 розповів доктор фізико-математичних наук, геофізик, сейсмолог Дмитро Гринь у четвер, 19 вересня.
"Ми не маємо великих тектонічних плит, які породжували би землетруси. Ми лише відчуваємо поштовхи, які можуть йти у районі Румунії - це зона Вранча. Найбільший землетрус, який кияни відчували, - це був 1977 рік. Україна не розташована в надзвичайно сейсмічній зоні, тому великих землетрусів в країні не повинно бути. Хоча поштовши до 5-6 балів бувають...Наприклад, західна Україна потерпатиме від зони Вранча більше. У них дійсно будуть хитатися люстри. Можуть навіть бути незначні руйнування", - пояснив він.
Нагадаємо, сейсмолог Олександр Кендзера назвав найнебезпечніший регіон України, де може статитися відчутний землетрус.
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