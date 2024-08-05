В Україні очікують потужний землетрус — коли і де саме (мапа)

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча. За такої потужності по стінах будинків виникатимуть тріщини.

Потужний землетрус — сейсмічна подія, що становитиме небезпеку для України, ймовірно, станеться найближчими роками. Майже вся країна опиниться в епіцентрі землетрусу.

Про це пише "Суспільне" із помиланням на думку геофізика Володимира Шляхового.

Він прогнозує збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років на Полтавщині сталося 15 землетрусів. За словами Шляхового, причин сейсмічної активності в області може бути кілька.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів Фото: Суспільне

Де саме досліджують сейсмічну активність в Україні

За словами Шляхового, який багато років досліджує сейсмічну активність у Полтавській області. У регіоні від 2010 року сталося 15 землетрусів. Найбільший з них — 3 лютого 2015-го року поблизу Гадяча (епіцентр на Сумщині). Тоді за школою Ріхтера землетрус оцінили у 4,7-4,8 балів.

"У земних надрах є напруження і тиск завжди, і якщо додаткові якісь збурення є і впливи, то може статися і землетрус. Більшість землетрусів на Полтавщині сталися на глибині від 5 до 11 км. Механізм подій цих землетрусів однотипний. Тобто причина завжди одна і та ж", — йдеться в науковій роботі сейсмографа.

Землетруси переважно відбуваються по лінії Перещепине – Карлівка – Зачепилівка. Більшість із 15 землетрусів сталася саме там, розповів науковець. Учені Полтавської гравіметричної обсерваторії вивчають кілька можливих варіантів, що могли спричинити такі рухи земної кори.

"Ймовірність впливу нафто-газового видобутку теж є. Хоча так глибоко свердловини не копають, але виключати це не можна. Також ми звернули увагу, що кількість землетрусів у Афганістані і Ірані збільшилась з початком військових конфліктів на цих землях", – говорить Шляховий.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча. Така сейсмічна подія становить небезпеку для України, вважає вчений.

Проте, за словами Шляхового, без ґрунтовних досліджень зробити висновки вченим складно.

"У цьому має бути зацікавлена місцева влада. Ми працюємо на ентузіазмі переважно. Раніше у нас дослідження проводила група з 12 людей, у мене були, а тепер одна чи дві людини", — говорить Шляховий.

Такі дослідження не коштуватимуть надто дорого, необхідна апаратура вже є, потрібні тільки фахівці, пояснює науковець.

Нагадаємо, раніше еколог Анатолій Павелко повідомив, що війна РФ проти України загрожує землетрусами і повенями. Він прогнозує, що удари з важкого озброєнням можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.

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