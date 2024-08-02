Наразі первинних повідомлень про серйозні пошкодження не надходило.

За даними моніторингових агенцій, у четвер на півдні Італії стався землетрус магнітудою близько 5,0, який відчувався на великій території.

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Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Агентство цивільного захисту країни повідомило, що не отримувало жодних повідомлень про пошкодження чи прохань про допомогу.

Епіцентр підземних поштовхів був неподалік від міста Козенца в регіоні Калабрія і стався о 21:43, повідомив Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV), надавши магнітуду 5,0.

Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) спочатку оцінив магнітуду землетрусу в 5,3 бала, але згодом переглянув її до 4,6.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший виробник чипів зупинив роботу через землетрус.

Крім того, ми також інформували, що в Україні стався землетрус.

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