В Україні стався землетрус: де був епіцентр

Вночі проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4.

Про це повідомили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів. Спеціалісти зафіксували землетрус о 2:26. Координати джерела: 48,43 північної широти та 25,12 східної довготи.

"Класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - наголосили в центрі.

Поблизу Коломиї зафіксували землетрус. Фото: ГЦСК.

Нагадаємо, востаннє землетрус стався у цьому районі 4 березня 2024 року магнітудою 1,7. Джерело підземних поштовхів було в районі міста Надвірна на Прикарпатті.

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