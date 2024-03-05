В Україні стався землетрус: де був епіцентр

В понеділок, 4 березня в Україні зафіксували землетрус. Надзвичайна подія сталась в Івано-Франківській області.

В Україні 4 березня близько 15:05 стався землетрус, однак він відноситься до "невідчутних".

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

"О 15:05:31 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км", – повідомили спеціалісти.

Зазначається, що джерело землетрусу було в районі міста Надвірна на Прикарпатті. За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних".

Сейсмологи кажуть, що інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Останній землетрус з цього району був зафіксований 06 лютого 2024 року, магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 1 березня в Україні також стався землетрус, епіцентр якого був у Решетилівському районі Полтавської області. Коливання відбулись о 02:22 за київським часом з магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера.

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