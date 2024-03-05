Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Зеленського відреагували на знищення катера "Сергей Котов"

У Зеленського відреагували на знищення катера "Сергей Котов"

Корабель "Сергей Котов" / Фото: російські медіа

Чорноморського флоту РФ не може бути в українському Криму.

Знищення російського патрульного катера "Сергей Котов" прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Свій коментар голова ОП опублікував у Мережі.

"Чорноморський флот рф – це символ окупації. Його не може бути в українському Криму", – коротко зазначив Єрмак.

Читайте провідні новини дня:

Знищення корабля
Знищення корабля "Сергей Котов" / Скриншот з відео

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня неподалік від Керченської протоки українські морські дрони Magura V5 атакували російський катер "Сергей Котов". Судно було повністю знищене та затонуло.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація