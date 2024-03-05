У Зеленського відреагували на знищення катера "Сергей Котов"

Чорноморського флоту РФ не може бути в українському Криму.

Знищення російського патрульного катера "Сергей Котов" прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Свій коментар голова ОП опублікував у Мережі.

"Чорноморський флот рф – це символ окупації. Його не може бути в українському Криму", – коротко зазначив Єрмак.

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Знищення корабля "Сергей Котов" / Скриншот з відео

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня неподалік від Керченської протоки українські морські дрони Magura V5 атакували російський катер "Сергей Котов". Судно було повністю знищене та затонуло.

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