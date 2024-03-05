Момент ураження катера "Сергей Котов" зняли на відео

На кадрах зафіксовано, як гримить вибух і судно спалахує.

Момент удару по російському патрульному катеру "Сергей Котов" у Криму був зафіксований на відео із судна неподалік.

Відповідний ролик поширюють російські телеграм-канали.

На відео з моментом ураження катера "Сергей Котов" чутно звуки стрілянини. В якийсь момент лунає потужний вибух і судно охоплює вогнем. Ті, хто фіксував усе на відео із судна неподалік, налякані та з лайкою тікають усередину.

Момент знищення корабля "Сергей Котов" потрапив на відео

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі був уражений ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.

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