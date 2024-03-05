Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Момент ураження катера "Сергей Котов" зняли на відео

Момент ураження катера "Сергей Котов" зняли на відео

Момент ураження катера "Сергей Котов" / Скриншот з відео

На кадрах зафіксовано, як гримить вибух і судно спалахує.

Момент удару по російському патрульному катеру "Сергей Котов" у Криму був зафіксований на відео із судна неподалік.

Відповідний ролик поширюють російські телеграм-канали.

На відео з моментом ураження катера "Сергей Котов" чутно звуки стрілянини. В якийсь момент лунає потужний вибух і судно охоплює вогнем. Ті, хто фіксував усе на відео із судна неподалік, налякані та з лайкою тікають усередину.

Момент знищення корабля "Сергей Котов" потрапив на відео

Момент знищення корабля "Сергей Котов" потрапив на відео

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі був уражений ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація