В Україні стався землетрус

Поштовхи зафіксували сьогодні і він мав магнітуду 2,6 за шкалою Ріхтера.

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 бала.

Про це повідомили на сторінці Головного центру спеціального контролю у соцмережі.

Зафіксували землетрус 18 лютого об 11:07 на глибині 5 кілометрів.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у НАН вважають, що рано чи пізно землетруси зачеплять усю територію України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області.

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