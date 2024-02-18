У Тернополі в парку діти виявили валізу з тілом жінки

У Тернополі в парку дві дівчинки виявили валізу з тілом жінки всередині. Діти на моторошну знахідку натрапили неподалік ставу в парку "Сопільче". На місце одразу викликали поліцейських та судово-медичних експертів.

Про те, що неповнолітні дійсно виявили тіло людини всередині валізи, підтвердив ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

"Валізу відкрили, всередині перебувало тіло жінки. Попередньо, на вигляд їй приблизно 60-70 років. Вона була дуже сильно худа і тому комусь вдалося помістити її тіло у валізу", – розповів Сергій Крета.

В поліції зазначили, що тіло не розчленоване. Попередньо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство). Поліцейські здійснюють оперативні розшуки, щоб встановити причетних до цього злочину.

Нагадаємо, що в Одеській області жінка розпорола живіт чоловікові. Постраждалого одразу ушпиталили, але того ж дня від отриманих травм він помер.

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