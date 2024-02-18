Зірка "Джокера" Гоакін Фенікс вдруге стане батьком

Кохана знаменитості оголосила про вагітність та показала помітно округлий животик.

Оскароносний актор Гоакін Фенікс, який прославився завдяки ролі Джокера в однойменному фільмі, та його кохана Руні Мара чекають на народження другої дитини.

Про це стало відомо 16 лютого, коли обраниця артиста з'явилася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Акторка Руні Мара для події обрала чорно сукню вільного крою. Вбрання ідеально підкреслило округлий чималий животик коханої Фенікса.

Руні Мара / Фото: Getty Images

Таким чином закохані повідомили, що вдруге стануть батьками. До речі, Руні Мара, ймовірно, перебуває вже на останніх місяцях вагітності, тож незабаром народжуватиме.

Наразі ж актори не коментують новини про поповнення в родині. Також невідомо, дитина якої статі народиться в пари.

Гоакін Фенікс та Руні Мара / Фото: Getty Images

Зазначимо, Гоакін Фенікс та Руні Мара познайомилися 2012 року, а стосунки між ними почалися лише через чотири роки. 2019 року закохані заручилися, а у вересні 2020 року у них народився первісток, якому вони дали ім'я Рівер.

Нагадаємо, на поповнення в родині також чекає український танцівник Макс Чмерковський. Дружина хореографа вагітна третьою дитиною.

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