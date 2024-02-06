Макс Чмерковський втретє стане батьком

Український хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, втретє стануть батьками.

Радісну новину про поповнення в родині подружжя повідомило в Instagram. Пета опублікувала відео, як повідомляла Максові про вагітність. Хореограф спочатку не розумів, про що говорить дружина, адже лише чотири місяці тому в них народився другий син. Врешті, коли Чмерковський здогадався, то був неабияк радий новині. До слова, Маргатройд завагітніла на початку осені, однак лише зараз про це повідомила фанам.

Дружина Макса Чмерковського вагітна третьою дитиною

"У нас буде дитина! Так, ми знаємо, що в нас щойно народилася дитина! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після пологів з Ріо), але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім'єю з п'яти осіб!" – прокоментувала Пета.

Як поділилася танцівниця, вони з чоловіком вважають її вагітності справжнім дивом, адже вони пережили викидні та невдалі ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення). Тож, закохані неабияк щасливі, що незабаром стануть багатодітними батьками.

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам надзвичайно пощастило, коли це диво сталося з нами. Ми просто щасливі, що нарешті можемо повідомити вам гарну новину", - поділилася Пета.

Нагадаємо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд одружилися 2017 року. Разом вони виховують двох синів – 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.

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