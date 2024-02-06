Макс Чмерковский в третий раз станет отцом

Украинский хореограф Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд, в третий раз станут родителями.

Радостную новость о пополнении в семье супруги сообщили в Instagram. Пета опубликовала видео, как сообщала Максу о беременности. Хореограф поначалу не понимал, о чем говорит жена, ведь всего лишь четыре месяца назад у них родился второй сын. Наконец, когда Чмерковский догадался, то был очень рад новости. Кстати, Маргатройд забеременела в начале осени, однако только сейчас об этом сообщила фанатам.

Жена Макса Чмерковского беременна третьим ребенком

"У нас будет ребенок! Да, мы знаем, что у нас только что родился ребенок! Это было очень неожиданно (через 4 месяца после родов с Рио), но мы очень счастливы и готовы скоро стать семьей из пяти человек!" – прокомментировала Пета.

Как поделилась танцовщица, они с мужем считают ее беременности настоящим чудом, ведь они пережили выкидыши и неудачные ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Влюбленные очень счастливы, что вскоре станут многодетными родителями.

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы очень счастливы и знаем, что нам очень повезло, когда это чудо произошло с нами. Мы просто счастливы, что наконец-то можем сообщить вам хорошую новость", — поделилась Пета.

Напомним, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд поженились в 2017 году. Вместе они воспитывают двух сыновей – 7-летнего Шая и 7-месячного Рио.

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