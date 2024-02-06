"Евровидение-2024": в Швеции назвали имена ведущих конкурса

На шоу в этом году будут двое ведущих.

Организаторы "Евровидения-2024" обнародовали, кто будет вести международный музыкальный конкурс, который состоится в шведском городе Мальме.

Такая честь выпала двум знаменитостям – известной актрисе и ведущей. Как сообщается на официальном сайте "Евровидения-2024", 68-й по счету песенный конкурс будут вести Петра Меде и Малин Акерман.

Имена ведущих шоу объявили 5 февраля. Именно они будут развлекать зрителей и участников "Евровидения", которое состоится ровно через 91 день в Швеции.

Сцена "Евровидение-2024" / Фото: eurovision.tv

Отметим, Петра Меде – популярная шведская телеведущая и юмористка. Знаменитости уже дважды выпадала честь вести конкурс. В 2013 году Петра была ведущей шоу и работала на сцене одна. Снова на "Евровидение" ведущая вернулась в 2016 году. Тогда компанию ей уже составил Монс Сельмерлев.

"Представьте себе, что вы снова получите возможность принять "Евровидение"! Это такая невероятная честь. После того, как сначала вела сама, а потом вместе с Монсом, я действительно с нетерпением жду сотрудничества с Малин. Мы не знали друг друга раньше, но мы встречались несколько раз. С ней будет приятно работать!" – прокомментировала Петра.

Петра Меде / Фото: instagram.com/thepetramede

Малин Акерман – канадская актриса шведского происхождения. Знаменитости впервые выпал случай вести "Евровидение". Как поделилась актриса, она очень рада, что стала ведущей, и уже с нетерпением ждет начала конкурса.

"Я не могу описать свои ощущения на этот счет. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в положительном смысле. Мне всегда нравилось "Евровидение", и быть частью этого фантастического шоу вместе с Петрой – это мечта", — поделилась актриса.

Малин Акерман / Фото: Associated Press

Напомним, "Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальме. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11. На конкурсе Украину будет представлять дуэт артисток alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о певицах.

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