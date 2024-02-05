Украинская певица Наталья Могилевская пожаловалась, что стала жертвой мошенников.

В своем Instagram артистка поделилась, что на днях в соцсетях распространилась информация, якобы она причастна к детскому конкурсу талантов. Мошенники, которые назвались организаторами шоу, за денежные взносы принимают заявки от участников. Впрочем, Могилевская убеждает, что не участвует в создании конкурса, поэтому просит подписчиков быть осмотрительными и не стать жертвами мошенников.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На днях в соцсетях появилась информация о теме моего участия в детском конкурсе талантов. Организаторы активно принимают заявки и принимают финансовый взнос за участие. Хочу сказать, что я не участвую в этом конкурсе. Вся правдивая информация только на моих официальных страницах", – прокомментировала артистка.

Наталья Могилевская стала жертвой мошенников / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Оказывается, что это не в первый раз, когда имя певицы используют в мошеннических целях. Наталья Могилевская также предостерегла не покупать медицинские препараты, которые якобы она рекламирует, ведь на самом деле она этим не занимается, а это дело рук мошенников.

"И, пожалуйста, не покупайте никаких медицинских препаратов, которые рекламируют от моего имени. Это тоже фейк!" – добавила исполнительница.

Напомним, недавно тяжелобольная актера Екатерина Тышкевич рассказала, как стала жертвой мошенников. Артистка поделилась, как неизвестные пишут фанатам от ее имени и просят средства на лечение.

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