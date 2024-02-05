Українська співачка Наталія Могилевська поскаржилася, що стала жертвою шахраїв.

У своєму Instagram артистка поділилася, що днями в соцмережах поширилася інформація, нібито вона причетна до дитячого конкурсу талантів. Шахраї, які назвалися організаторами шоу, за грошові внески приймають заявки від учасників. Утім, Могилевська переконує, що не бере участі у створенні конкурсу, тож просить підписників бути обачними та не стати жертвами шахраїв.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Днями в соцмережах з'явилася інформація щодо теми моєї участі в дитячому конкурсі талантів. Організатори активно приймають заявки та беруть фінансовий внесок за участь. Хочу сказати, що я не беру участі у цьому конкурсі. Вся правдива інформація тільки на моїх офіційних сторінках", - прокоментувала артистка.

Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Виявляється, що це не вперше, коли ім'я співачки використовують в шахрайських цілях. Наталія Могилевська також застерегла не купувати медичних препаратів, які нібито вона рекламує, адже насправді вона цим не займається, а це справа рук шахраїв.

"І, будь ласка, не купуйте жодних медичних препаратів, які рекламують від мого імені. Це теж фейк!" – додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно тяжкохвора актора Катерина Тишкевич розповіла, як стала жертвою шахраїв. Артистка поділилася, як невідомі пишуть фанам від її ім'я та просять кошти на лікування.

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