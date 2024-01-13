Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич стала жертвой мошенников

Артистка рассказала, как ее поклонников разводят на деньги в Сети.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что стала жертвой мошенников.
В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила несколько скринов, сделанных в соцсетях. На них видно, что преступники от имени Тышкевич просят у людей деньги якобы на ее лечение.
Мошенники создали в TikTok фейковый аккаунт Тышкевич, который общается якобы от ее имени с поклонниками звезды, которая проходит лечение. Скрины артистке прислали ее знакомые. Недоверие к аккаунту вызывало то, что там много русской музыки:
"Никакого сбора на лечение пока нет! Для этих людей в аду должен быть отдельный котел", — подписала кадры с фейковым сбором Тышкевич.
Напомним, на днях Екатерина Тышкевич впервые после реанимации и комы вышла на связь с поклонниками. 29-летняя актриса рассказала фанам, что привело к ее экстренной госпитализации и как она сейчас чувствует себя. По словам артистки, когда ей делали капельницу, через кожу занесли инфекцию. Она быстро распространилась по организму. Дошло до того, что у актрисы начали отказывать органы.
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