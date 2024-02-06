"Євробачення-2024": у Швеції назвали імена ведучих конкурсу

Організатори "Євробачення-2024" оприлюднили, хто цьогоріч вестиме міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у шведському місті Мальме.

Така честь випала двом знаменитостям – відомій акторці та ведучій. Як повідомляється на офіційному сайті "Євробачення-2024", 68-й за рахунком пісенний конкурс вестимуть Петра Меде та Малін Акерман.

Імена ведучих шоу оголосили 5 лютого. Саме вони розважатимуть глядачів та учасників "Євробачення", яке відбудеться рівно через 91 день у Швеції.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Зазначимо, Петра Меде – популярна шведська телеведуча та гумористка. Знаменитості вже двічі випадала честь вести конкурс. 2013 року Петра була ведучою шоу та працювала на сцені одна. Знову на "Євробачення" ведуча повернулася 2016 року. Тоді компанію їй вже склав Монс Сельмерлев.

"Уявіть собі, що ви знову отримаєте можливість прийняти "Євробачення"! Це така неймовірна честь. Після того, як спочатку вела сама, а потім разом із Монсом, я справді з нетерпінням чекаю співпраці з Малін. Ми не знали одна одну раніше, але ми зустрічалися кілька разів. З нею буде приємно працювати!" – прокоментувала Петра.

Петра Меде / Фото: instagram.com/thepetramede

Малін Акерман – канадська акторка шведського походження. Знаменитості вперше випала нагода вести "Євробачення". Як поділилася акторка, вона неабияк рада, що стала ведучою, та вже з нетерпінням чекає на початок конкурсу.

"Я не можу описати свої відчуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося "Євробачення", і бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою – це мрія", - поділилася акторка.

Малін Акерман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме. Півфінали минуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. На конкурсі Україну представлятиме дует артисток alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про співачок.

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