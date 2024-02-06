F-16 від Нідерландів: Данілов заінтригував заявою про "додаткові бонуси"

Нідерланди передадуть Україні додаткових шість F-16. У РНБО обіцяють, що до цього ще будуть "додаткові бонуси".

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про які саме бонуси йдеться - секретар РНБО не розкрив інтригу.

"За планом триває підготовка наших пілотів. До того, я думаю, що будуть ще певні такі додаткові бонуси. Те, що стосується саме цього напрямку – напрямку літаків. Дочекаймось", – сказав Данілов.

Він додав, що західні партнери допомагають Україні із підготовкою інфраструктура для F-16. За словами Данілова, є відповідальні групи, які дуже плідно працюють щодо цього питання. Нині усе триває згідно з графіком та планом.

"Усе – комплексна робота. Техніка не проста, складна. Той план, який є, його розуміють військові, вище військово-політичне керівництво нашої країни. Він нині в роботі", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 лютого у Міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що вони поставлять Україні додатково ще шість винищувачів F-16.