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Битва за Авдіївку: ЗСУ мають просування - ISW (мапа бойових дій)

Битва за Авдіївку: ЗСУ мають просування - ISW (мапа бойових дій)

ЗСУ на Авдіївському напрямку / Фото: Getty Images

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої.

За минулу добу українські військові просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом російські джерела стверджували, що вони нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра в північній Авдіївці. Втім, аналітики ISW не знайшли  підтвердження жодного з цих тверджень.

Американські аналітики, посилаючись на російські та українські джерела, пишуть, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
  • на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Сіверного;
  • на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
Мапа бойових дій на східному напрямку. ФОТО: ISW / ©
Мапа бойових дій на східному напрямку. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках фронту за минулу добу, 5 лютого.

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