Битва за Авдіївку: ЗСУ мають просування - ISW (мапа бойових дій)

За минулу добу українські військові просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Тим часом російські джерела стверджували, що вони нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра в північній Авдіївці. Втім, аналітики ISW не знайшли підтвердження жодного з цих тверджень.

Американські аналітики, посилаючись на російські та українські джерела, пишуть, що позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;

на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Сіверного;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Мапа бойових дій на східному напрямку. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках фронту за минулу добу, 5 лютого.

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