Битва за Авдіївку: ЗСУ мають просування - ISW (мапа бойових дій)

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої.
За минулу добу українські військові просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського.
Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Тим часом російські джерела стверджували, що вони нібито просунулися в південно-східному Первомайському (на південний захід від Авдіївки) і на глибину до одного кілометра в північній Авдіївці. Втім, аналітики ISW не знайшли підтвердження жодного з цих тверджень.
Американські аналітики, посилаючись на російські та українські джерела, пишуть, що позиційні бої тривали:
- на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
- на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Сіверного;
- на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках фронту за минулу добу, 5 лютого.
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