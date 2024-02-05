Данілов підтвердив, що на фронті не вистачає снарядів: наскільки критична ситуація

За словами Данілова, на Ставці верховного головнокомандувача постійно порушують питання про постачання боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів.

Україна дійсно має проблему з кількістю снарядів та іншими засобами ураження ворога.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "24 каналу".

Також читайте Розкрадання на закупівлі снарядів: чиновник Міноборони залишиться на свободі

"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника. На сьогодні війна перейшла від технологічного в інший спосіб – вже використовуються БпЛА для ураження. Це є абсолютно буденною справою і вдень, і вночі", – сказав він.

За словами Данілова, на Ставці верховного головнокомандувача постійно порушують питання про постачання боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів.

"Крайня Ставка була минулої п'ятниці. Президент так само звертав увагу відповідних осіб на недостатню роботу в цьому плані. І нам усім, хто дотичний до цього процесу, треба спільно максимально зараз займатися цим питанням для того, щоб наші Збройні сили були забезпечені достатньою кількістю цих видів ураження", – підсумував Данілов.

Ранше у Financial Times попередили, що через відсутність допомоги США Україна вже відчуває нестачу боєприпасів – зокрема артилерійських снарядів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також зазначають, щ ЗСУ не вистачає боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню.

Читайте також: