ФІФА оголосила місце проведення матчу-відкриття та фіналу чемпіонату світу-2026

Мундіаль відбудеться влітку 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилась з місцем проведення матчу-відкриття та фіналу чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Матч-відкриття Мундіалю відбудеться 11 червня на стадіоні "Ацтека" у столиці Мексики, місті Мехіко.

Це буде перша арена, яка прийматиме ігри трьох чемпіонатів світу – 1970, 1986 і 2026 років. Місткість стадіону "Ацтека" становить понад 83 тисячі глядачів.

Mexico City

️ Estadio Azteca

️ 11 June 2026



The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Фінальний поєдинок ЧС-2026 відбудеться 19 липня на "MetLife Stadium" у Нью-Джерсі, який вміщує понад 82 тисячі глядачів.

The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Мундіаль-2026 стане першим в історії, в якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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