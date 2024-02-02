Розкрадання на закупівлі снарядів: чиновник Міноборони залишиться на свободі

У п’ятницю, 2 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовольнила клопотання прокуратури про взяття під варту відстороненого виконувача обов'язків директора департаменту Міністерства оборони Тоомаса Нахкура. Як запобіжний захід йому призначено особисте зобов'язання.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

На посадовця наклали низку обов'язків, зокрема:

носити електронний браслет;

здати паспорти для виїзду за кордон;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.

У Центрі протидії корупції повідомили, що суд відмовив у клопотанні прокурора взяти Нахкуру під варту з альтернативою внесення застави в понад 268 млн грн.

Як повідомлялося раніше, Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для Збройних Сил України. Він відповідав за обґрунтованість умов контракту.

За версією слідства, посадовець не перевірив належним чином постачальника, усі документи та не прослідкував за порядком поставлення мін та завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн, яка становила 97% від суми контракту.

Нагадаємо, СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

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