Чи можуть FPV-дрони замінити артилерію на фронті: Коваленко пояснив

За словами оглядача, порівнювати дрон з артилерією – це все одно, що порівнювати бойову броньовану машину з "буханкою".

FPV-дрони мають свій унікальний функціонал, який допомагає адаптуватися в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів, але цілком і повністю замінити артилерію вони не зможуть.

Таку думку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив у матеріалі для Oboz.ua.

Коваленко звернув увагу на твердження про те, що дрони замінюють артилерію, які він чує в останні дні. Це твердження з'явилося на тлі гострої економії артилерійських боєприпасів, коли дешевий засіб у вигляді FPV-дрона і справді здається гарною заміною артилерійського пострілу. Експерт пояснив, чи справді це так.

Властивості ствольної артилерії

Аналітик описав характеристики ствольної артилерії. Він зазначив, що слід розрізняти одразу дві категорії, а саме радянську/російську та західну. Ця відмінність потрібна для того, щоб розуміти різницю між потенціалом і характеристиками.

Радянська/російська артилерія – це гаубиці та САУ найпоширеніших калібрів 152 мм, 122 мм тощо. Середній показник дальності пострілу для 152-мм – 25 км, для 122-мм – 15 км. Коваленко звернув увагу на не прицільну стрільбу.

Для західної артилерії калібру 155 мм мінімальний показник стрільби – 30 км, а середній – 40 км. Точність ведення вогню набагато вища, ніж у радянських/російських зразків.

Артилерія ствольного типу застосовується для точкового ураження противника, придушення позицій і т.д.

"Особливий інтерес викликають артилерійські снаряди західного зразка з касетною бойовою частиною, що дуже ефективно діють по скупченню не тільки живої сили противника, а й техніки. В цьому випадку вогневий вплив йде не точковий, а по площі", – йдеться у статті.

Властивості реактивної артилерії

Коваленко зауважив, що коли йдеться про артилерію, то здебільшого згадується саме ствольна, але забувається реактивна. Водночас РСЗВ – це також артилерійські підрозділи зі своєю специфікою застосування.

До радянсько-російських зразків належать РСЗВ 122-міліметровий БМ-21 "Град" (середня дальність ураження – 20 км), 220-мміліметровий 9К57 "Ураган" (35 км) та 300-мміліметровий 9К58 "Смерч" (70 км). Окремо експерт згадав про реактивні снаряди "Вільха" з дальністю ураження 120 км і точністю 5-7 м. Вони ефективніші навіть від боєприпасів М30 і М31 до M142 HIMARS. Дальність ураження HIMARS – 70-80 км.

РСЗВ "Вільха" в дії / Фото КБ "Луч"

Для радянських РСЗВ властиве ураження площі з точністю, що дуже кульгає. Щодо західних РСЗВ, то в них навпаки – увага приділена високоточному ураженню.

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Функціонал дронів на фронті

Щодо дронів, то військово-політичний оглядач зауважив, що вони мають різні тактико-технічні характеристики і функціонал застосування. Але коли йдеться про ті дрони, що нібито можуть замінити артилерію, то маються на увазі саме FPV, ударного типу, або ерзац-бомбардувальники.

За словами Коваленка, в умовах насичення лінії фронту великою кількістю російських комплексів РЕБ ефективна дальність проникнення дронів такого типу – до 3-5 км. Рідко коли вони можуть діяти за межами цієї лінії бойового зіткнення. Тобто застосування таких дронів максимально ефективне саме у ближній зоні, але не в середній і тим більше – по тилу.

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Експерт наголосив, що неправильно порівнювати функціонал дрона та артилерійського снаряда. Дрон здійснює точкову дію разово. А, наприклад, 122-мміліметрові реактивні снаряди БМ-21 "Град" протягом 20 с вистрілюються у кількості 40 одиниць. У кожній з них містяться по 20 кг вибухівки в бойовій частині, і вони впливають на площу до 140 га.

"Так, можна довго сперечатися про ефективність і точність порівняно з дроном, а також про співвідношення ціна-якість, але це зовсім інший функціонал з іншим ефектом. Аналогічно і далекобійна артилерія. Який FPV-дрон залетить на 80 або 120 км в тил до ворога і завдасть нищівного удару по складу БК або ПММ?" – вказав Коваленко.

FPV-дрони не замінюють артилерію

"Відверто кажучи, мені не подобається, коли кажуть, що FPV-дрони замінюють артилерію. Це й близько не так. FPV-дрони мають свій унікальний функціонал, який допомагає адаптуватися в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів, але цілком і повністю вони не зможуть замінити арту. І саме тому створюються роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК), які ну ніяк не вливаються в артилерійські дивізіони", – пояснив оглядач.

Оператори дронів на фронті

Він додав, що порівнювати дрон з артилерією – це все одно, що порівнювати бойову броньовану машину з автомобілем УАЗ СВР, яку в народі називають "буханкою".

Водночас Коваленко зазначив, що функціонал дронів можна порівняти з артилерією тільки тоді, коли за кількістю добового застосування вони хоча б зрівняються з артилерією. При цьому кожен зі снарядів долітає до певної цілі, точно вражаючи її чи область поруч із нею. Щодо FPV-дронів, то не кожен долітає до цілі у ближній зоні.

"Безумовно, за дронами майбутнє війн, але не змішуйте. Дрони – це дрони, артилерія – це артилерія. Вони одне одного можуть доповнювати та взаємодіяти, але не замінювати", – резюмував експерт.

До слова, раніше Коваленко застеріг – якщо ЗСУ не матимуть достатньої кількості боєприпасів, то захисникам може довестися поступатися деякими позиціями на окремих напрямках.

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