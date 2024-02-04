Нестача боєприпасів у ЗСУ: експерт розповів про загрози для України

Про звільнення нових територій під час нестачі боєприпасів мова не йтиме, наголосив експерт.

Якщо ЗСУ не матимуть достатньої кількості боєприпасів, найімовірніше, українським військовим прийдеться поступатися деякими позиціями на окремих напрямках.

Такий сценарій описав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері Еспресо.

"Збройні сили України не зможуть звільняти тимчасово окуповані території України без достатньої кількості боєприпасів. Це очевидно. За нестачі боєприпасів ЗСУ можуть лише тримати оборону по всій лінії фронту. До того ж за такого сценарію ми повинні розуміти, що змушені будемо поступатись деякими позиціями на окремих напрямках. Мова йде не про критичні територіальні втрати, але й про розширення звільнених територій не йтиметься. Це потрібно визнавати", - наголосив Коваленко.

Він пояснив, що така ситуація буде доти, доки західні партнери не почнуть постачати необхідну кількість боєприпасів.

"Така ситуація буде домінувати на полі бою до того часу, поки наші партнери не відновлять той обсяг відповідної номенклатури, яка необхідна нам для перемоги та деокупації всіх територій", - додав він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, чи вистачить Україні снарядів зупиняти Росію.

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